IHK-Energie-Scouts 2022

Auszubildende verbessern Energie- und Ressourceneffizienz ihrer Betriebe

brilon-totallokal: IHK: Im IHK-Projekt „Energie-Scouts“ machen sich Auszubildende in den Themenfeldern Energie- und Ressourceneffizienz fit. Als „Energie-Scouts“ decken sie Einsparpotenziale in ihrem Betrieb auf, entwickeln Lösungen und sammeln im Team wertvolle Projekterfahrungen. So leisten sie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz, sensibilisieren ihre Kolleginnen und Kollegen und sparen bares Geld. Nur noch bis zum 28. Februar können Ausbildungsbetriebe sich und ihre Azubi-Teams für das Projekt anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Auszubildende begrenzt.

Zu Beginn des Projekts werden in mehreren Workshops grundlegende Kenntnisse zu den Themen Energie- und Ressourceneffizienz vermittelt. Parallel dazu sollen die Auszubildenden im Betrieb eigene Ideen zu diesen Themen entwickeln. Hierzu können beispielsweise Interviews mit Kolleginnen und Kollegen geführt und mit einer Checkliste Verbrauchsdaten erfasst werden. Nach der Identifizierung von Schwachstellen im jeweiligen Unternehmen diskutieren die Auszubildenden ihre Verbesserungsvorschläge mit ihren Ausbildungsleitern oder dem Energie-Ansprechpartner im Unternehmen. Ziel ist es, möglichst bis zum Ende des Projekts konkrete Maßnahmen umzusetzen, die Amortisation notwendiger Investitionen zu ermitteln und mit der Firmenleitung einen Zeitrahmen zu deren Umsetzung zu vereinbaren.

Neben den Kosten-Vorteilen, die die energetische und ressourcenbezogene Optimierung den Ausbildungsbetrieben bietet, erhöht die Qualifizierung zum Energie-Scout die eigenen Kompetenzen des Auszubildenden. Diese lernen, mit offenen Augen durch den Betrieb zu gehen und den Umgang mit den Ressourcen zu verbessern. Das Projekt schließt mit einer gemeinsamen Präsentation der Verbesserungsvorschläge vor einer IHK-Jury ab.

Am Projekt „Energie-Scouts“ können sich bei den IHKs eingetragene Ausbildungsbetriebe beteiligen. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Anmeldung und weitere Infos gibt es unter folgender Webseite: www.ihk-arnsberg.de/energie-scouts-2022

