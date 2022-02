Bürgerzentrum Kolpinghaus: Besucherring Brilon e.V. präsentiert Amadeus

Schauspiel von Peter Shaffer

brilon-totallokal: Brilon: In dem auch an deutschen Bühnen überaus erfolgreichen Stück setzt Shaffer sich mit einem Gerücht auseinander, das seit dem frühen ungeklärten Tod Mozarts immer wieder die Gemüter bewegt hat: Wurde Mozart von dem damaligen Hofkompositeur Antonio Salieri vergiftet? Diese Legende biegt Shaffer höchst bühnengerecht zu einem perfekt konstruierten Reißer um – mit Bombenrollen und effektvollen Situationen. Viele internationale Theaterpreise beweisen die Qualität dieses Theaterstückes und dieser Inszenierung.

In ineinander übergehenden, bilderbogenartigen Episoden, in denen die Musik Mozarts eine wichtige dramatische Funktion hat, zeigt Shaffer eine Liebeserklärung an Mozart und seine Musik. Wir sehen den immerwährenden Kampf des Talents gegen das Genie, des Mittelmäßigen gegen das Absolute.

Diese Veranstaltung findet unter den aktuell gültigen Coronaschutzregeln statt. Während des gesamten Aufenthalts im Bürgerzentrum Kolpinghaus ist ein geeigneter Mundschutz, optimal FFP2, zu tragen. Es gelten die gängigen 2G Regeln.

Karten sind im Vorverkauf bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Straße 10 A, Brilon, Telefon 02961 96990 oder an der Abendkasse erhältlich.

Samstag, 12. Februar 2022 – 20.00 Uhr – Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Quelle: Besucherring Brilon e.V.

