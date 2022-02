Wer wird der nächste Protachorist?

Vokalensemble aus dem Kirchenkreis nimmt neue Mitglieder auf

brilon-totallokal: Soest-Arnsberg-HSK: Das 2021 gegründete Vokalensemble „Die Protachoristen“ hat für die kommenden Konzertprojekte zwei zusätzliche Positionen zu besetzen: Gesucht werden ein Mezzosopran sowie ein Bass aus der Region Südwestfalen.

Schwerpunkte des derzeit neunköpfigen Ensembles sind die Literatur des 17./18. Jahrhunderts und die Aufführungen zeitgenössischer Werke. Das Jahr 2022 wird im Zeichen von Heinrich Schütz stehen – dem bedeutendsten Komponisten des deutschen Frühbarock und „Vater der Kirchenmusik“, dessen 350. Todestag dieses Jahr gefeiert wird.

Die Protachoristen werden in zwei großen Konzerten Motetten aus der Geistlichen Chormusik sowie die Musikalischen Exequien von Schütz aufführen. An ihrer Seite in beiden Konzerten: das Johann Rosenmüller Ensemble, eines der führenden deutschen Ensembles für Alte Musik. Als Solist wird unter anderem der gebürtige Arnsberger Georg Poplutz zu hören sein. Künstlerischer Leiter der Protachoristen ist Kreismusikdirektor Gerd Weimar.

Interessierte Sängerinnen und Sänger können sich um eine Position im Ensemble bewerben. Voraussetzung dafür sind Notenkenntnisse, Chorerfahrung, entwickelte Stimmtechnik, geschultes Gehör und der Wille zum eigenverantwortlichen Üben und Arbeiten mit der Stimme. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre, das Höchstalter 65 Jahre.

Die Proben finden im Raum Arnsberg/Sundern/Meschede statt. Explizit gesucht werden ein Mezzosopran und ein Bass. SängerInnen aus anderen Stimmgruppen können sich aber auch initiativ melden. Kontakt und weitere Infos bei Gerd Weimar (02931 530452), oder per Mail ([email protected]) oder über Instagram (@protachoristen).

Auf der Suche nach stimmgewaltiger Verstärkung: Das noch junge Vokalensemble „Die Protachoristen“.

Fotocredits: Toni Nitsche

Quelle: Ev. Kirchenkreis Soest-Arnsberg

