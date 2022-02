Verlegung Delegiertenversammlung

Delegiertenversammlung wird vorraussichtlich in die Schützenhalle in Olsberg-Gevelinghausen verlegt

brilon-totallokal: Altkreis Brilon: Die für den 5. März 2022 in Gevelinghausen geplante Delegiertenversammlung des ChorVerbandes Altkreis Brilon muss aufgrund der aktuellen Corona-Lage verlegt werden werden. Es ist geplant, diese am 20.08.2022, 15.00 Uhr in der Schützenhalle in Olsberg-Gevelinghausen durchzuführen. Der Gem. Chor Gevelinghausen würde sich über eine rege Teilnahme der Delegierten freuen.

Bild: Archivbild der Delegiertenversammlung des ChorVerbandes Altkreis Brilon 2020

Quelle: Karin Kraft

