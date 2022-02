Konstantin Wecker in Meschede

Ein musikalisches Highlight der Extraklasse in der Stadthalle am Winziger Platz

brilon-totallokal: Meschede: Der Vorverkauf für das Konzert „Solo zu zweit“ mit Konstantin Wecker und seinem langjährigen Bühnenpartner Jo Barnikel für den 10.03.22 in der Stadthalle Meschede läuft hervorragend. Offensichtlich (hoffentlich) sind schon alle Fans geimpft, genesen, geboostert. Unter welchen Bedingungen letztendlich alle Plätze belegt werden können, ist im Moment noch nicht absehbar. Die zum Zeitpunkt des Konzerts gültigen gesetzlichen Regelungen werden rechtzeitig zum Konzert noch einmal bekanntgegeben. Fest steht allerdings: Das Konzert wird stattfinden!

„Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen.“ Dies ist und bleibt der Wunsch des Liedermachers Konstantin Wecker.

Die Gäste seines Programms „Solo zu zweit“, dass er mit Jo Barnikel am Klavier und Keyboard präsentiert, erleben einen Abend, der geprägt sein wird von kraftvollen Tastenklängen und feinfühliger Poesie – und immer auch von der Suche nach dem Wunderbaren. Bei Konstantin Wecker kann man es finden. Der Münchner Musiker setzt sich bei diesem abendlichen Streifzug durch sein über 50-jähriges Schaffen, kurz vor seinem 75sten Geburtstag, auch weiterhin für eine Welt ohne Waffen und Grenzen ein. Solo. Zu zweit. Und auch solo zu zweit. Und immer für uns alle.

Der Veranstalter WKM – WERKKREIS KULTUR MESCHEDE freut sich auf ein volles Haus an diesem Donnerstag ab 20 Uhr in der Stadthalle am Winziger Platz.

Karten für dieses besondere Konzertereignis sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen (www.reservix.de), insbesondere Tourist-Info Meschede, Le-Puy-Str.6 – 8, unter T. 0291/205350 und Email: [email protected] zum Preis von 45,00 € (Gebühren und VVK-Kosten sind inklusive) erhältlich.

Bereits gekaufte Tickets für die letzten beiden Termine behalten ihre Gültigkeit.

Der Abendkassenpreis beträgt 55 €, sofern das Konzert nicht ausverkauft ist.

Vorverkaufsstellen im Sauerland:

59581 Warstein Warsteiner Anzeiger Hauptstraße 8 59755 Arnsberg-Neheim SCORElshop Apothekerstraße 25 59759 Arnsberg Reisebüro Meyer Marktstraße 8 59821 Arnsberg Buchhandlung Sonja Vieth e.K. Alter Markt 10 59821 Arnsberg Verkehrsverein Arnsberg e. V. Neumarkt 6 59872 Meschede Tourist-Information Meschede Le-Puy-Straße 6-8 59929 Brilon BWT-Brilon Wirtschaft und Tourismus Derkere Straße 10a 59929 Brilon Reisebüro Via Soluna Am Markt 9 59939 Olsberg Olsberg Touristik Ruhrstraße 32

Fotocredits: F. Thomas Karsten

Quelle: WKM – WERKKREIS KULTUR MESCHEDE E.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon