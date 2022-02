Aktuelles aus dem Stadtrat

Digitaler Stammtisch der Briloner SPD am 8. Februar:

brilon-totallokal: Brilon: Die Briloner SPD wird ihren nächsten politischen Stammtisch am 8. Februar um 18 Uhr aufgrund der aktuellen Corona-Lage wieder digital abhalten. Thema des Abends sind die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Kommunalpolitik für Brilon und seine 16 Dörfern. Dazu wird der Fraktionsvorsitzende und Landtagskandidat Hubertus Weber zu Gast sein. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen sich via ZOOM einzuwählen. Weitere Informationen zur Briloner SPD und zur Arbeit der SPD-Ratsfraktion auch immer aktuell auf www.spd-brilon.de.

Die Anmeldedaten lauten wie folgt:

Zoom-Meeting beitreten https://us02web.zoom.us/j/86421839299?pwd=ZVByWkRIbXJqVWc3citwZ3ljejYzZz09

Meeting-ID: 864 2183 9299

Kenncode: 410494

Quelle: Dirk Wiese, MdB

