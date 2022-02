Dirk Wiese zum zweiten Mal bei der Bundesversammlung

Am 13. Februar tritt in Berlin zum 17. Mal die Bundesversammlung zusammen

brilon-totallokal: Berlin/Hochsauerlandkreis: Zum 17. Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wird am kommenden Sonntag, den 13. Februar, eine Bundesversammlung in Berlin zusammenkommen, um den Bundespräsidenten zu wählen. Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese ist nun schon zum zweiten Mal Mitglied der Bundesversammlung.

„Es ist mir eine große Ehre, zum zweiten Mal an der Bundesversammlung teilnehmen zu dürfen und ich freue mich mit Frank-Walter Steinmeier einen so fähigen Mann, der das Amt schon seit fünf Jahren zum Wohle der Bürgerinnen und Bürgern ausführt, zum Bundespräsidenten wählen zu dürfen“, so Dirk Wiese zur anstehenden Bundesversammlung.

Mitglieder der Bundesversammlung sind neben den 736 Abgeordneten auch genauso viele Vertreter*innen, die durch die Länderparlamente entsandt werden. Dabei handelt es sich nicht nur um Landtagsabgeordnete, sondern auch um Personen des öffentlichen Lebens und Kommunalpolitiker*innen. So werden an der diesjährigen Wahl 1472 Delegierte unter strengen Corona-Auflagen in Berlin teilnehmen. Diese Tradition einer Bundesversammlung anstatt einer Direktwahl aus der Bevölkerung heraus besteht seit 1949.

