Veranstaltungen der Agentur für Arbeit Meschede-Soest vom 14. bis 18. Februar

Interessante Veranstaltungen der Agentur für Arbeit

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Für die kommende Woche möchte die Agentur für Arbeit Meschede-Soest auf einige interessante Veranstaltungen hinweisen.

Sprechstunde zum Dualen Studium bei der Polizei NRW

Die Kreispolizeibehörde Soest informiert am Montag, 14. Februar ab 14 Uhr, über das Duale Studium bei der Polizei NRW. Die Veranstaltung findet digital über Zoom statt. Um teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 02921 91001222 erforderlich.

Telefonsprechstunde zur Ausbildung im Justizvollzug NRW

Die Justizvollzugschule Wuppertal informiert am Mittwoch, 16. Februar, über die Ausbildung im Justizvollzugsdienst, die Einstiegsbedingungen, der Ablauf der Ausbildung, die Karriereaussichten und das Arbeitsumfeld in den Gerichten und Vollzugsanstalten des Landes NRW. Ein Referent der Justizvollzugsschule ist in der Zeit von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0202 – 94572020 zu erreichen.

Karriere bei der Bundeswehr!

Ausführliche Informationen zu den vielfältigen Ausbildungs-, Studien- und Berufswegen, Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren gibt es am Donnerstag, 17. Februar in der Zeit von 16 bis 17 Uhr in einer Online-Veranstaltung direkt von der Karriereberatung der Bundeswehr. Anmeldung per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 02381 972 341 0 erforderlich. Alternativ ist am 18. Februar von 7 bis 12 Uhr auch eine individuelle Einzelberatung möglich. Anmeldung erforderlich.

Alle Veranstaltungen der Region sind auch nochmal auf www.arbeitsagentur.de/veranstaltung zu finden.

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

