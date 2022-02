Zeichenkurs in Brilon

Den Umgang mit Bleistift und Zeichenkohle erlernen

brilon-totallokal: Brilon: Im VHS-Kurs erlernen die Teilnehmenden mit einfachen Übungen und experimentellen Techniken den Umgang mit Bleistift und Zeichenkohle. Der Dozent vermittelt fundierte Kenntnisse über Perspektive, Schraffur-Techniken, den Einsatz von Licht und Schatten und das Messen von Proportionen. Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene und wird individuell auf die Vorkenntnisse der Teilnehmenden abgestimmt. Gezeichnet wird an acht Abenden ab Dienstag, 15. Februar, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im VHS-Haus.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de

Quelle: VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon