WLV: Josef Schreiber bleibt Kreisverbandsvorsitzender

Zwei neue Gesichter werden Stellvertreter

brilon-totallokal: Meschede/Hochsauerlandkreis: Wahlen im Landwirtschaftlichen Kreisverband Hochsauerland: Am Montagnachmittag wählten die Mitglieder im Kreisverbandsausschuss im Vereinshaus des Schützenvereins Meschede Nord den Vorstand des Kreisverbandes und die Delegierten in die jeweiligen WLV-Gremien auf Landesebene.

Der Medebacher Josef Schreiber (60) wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt, neue Gesichter im Vorstand sind die beiden Stellvertreter: Wilhelm Kühn (38), Milchkuhhalter aus Arnsberg, und Christian Otto (55), Mutterkuhhalter aus Eslohe bilden jetzt mit Schreiber das Vorsitz-Trio. Der bisherige zweite Vorsitzende, Nikolaus Bauerdick (64) aus Arnsberg, trat nach 13 Jahren als Vize nicht mehr an. Im Anschluss an die Wahlen sprach WLV-Präsident Hubertus Beringmeier zum Thema „Fokus Mittelgebirge – Politische Entwicklungen und Perspektiven“.

Der Hochsauerlandkreis ist mit rund 2000 km2 der flächengrößte Kreis in NRW. 85 % dieser Fläche nutzen die etwa 1700 Betriebe land- und forstwirtschaftlich.

Hohe Auszeichnung des Bauernverbandes: Schorlemer Plaketten für vier Landwirte

Anlässlich der Sitzung des Kreisverbandsausschusses des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Hochsauerland im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV) überreichte WLV-Präsident Hubertus Beringmeier hohe Auszeichnungen an vier Mitglieder, die in diesem Jahr nach den Wahlen aus dem Ehrenamt ausgeschieden sind: Die *„Schorlemer Plakette“ in Silber erhielt der Arnsberger Klaus Bauerdick, der nach 13 Jahren als Kreisverbands-Vize nicht mehr für dieses Amt kandidiert hat. Die Plakette in Bronze erhielten Wilhelm Seemer (Meschede), Jürgen Schröder (Medebach) und Franz Nolte (Brilon). Ehrenurkunden des Kreisverbandes gehen an Engelbert Ernst, Paul Gordes, Josef Mathweis und Christopher Uphoff.

*Die Schorlemer Plakette erinnert an den Gründer des Westfälischen Bauernvereins, Burghard Freiherr von Schorlemer-Alst, der 1862 die berufsständische Interessenvertretung „Westfälischer Bauernverein“ ins Leben rief. Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband wurde als Nachfolgeorganisation 1947 gegründet. Die Schorlemer Plakette wird verliehen an ehrenamtliche Funktionsträger und an Personen außerhalb des Berufsstandes, die sich um die Landwirtschaft verdient gemacht haben.

Im Bild von links: Wilhelm Kühn, Josef Schreiber, Christian Otto. (Foto: WLV, Abdruck honorarfrei)

Foto: Erhielten „Schorlemer-Platten“ des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes: Wilhelm Seemer, Jürgen Schröder, Franz Nolte (alle Bronze) und Klaus Bauerdick (Silber). (, Abdruck honorarfrei)

Fotocredits: WLV

Barbara Kruse – Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

