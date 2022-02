Zwei Sauerländer in Brüssel / Friedrich Merz besucht EVP-Fraktion

Peter Liese: Er hat mächtig Eindruck gemacht / Nur gemeinsam können wir Europa nach der Pandemie wieder stark machen

brilon-totallokal: „Friedrich Merz hat bei seinem Besuch in Brüssel mächtig Eindruck gemacht. Meine Fraktionskollegen waren von seiner Sachkenntnis, seiner internationalen Erfahrung und seinem klaren Bekenntnis zu Europa begeistert.“

Dies erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese nach einem Besuch des Bundestagsabgeordneten und neuem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in Brüssel. Merz traf nicht nur die Kolleginnen und Kollegen von Peter Liese in der EVP-Fraktion, sondern auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO- Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er machte deutlich, dass die EVP-Fraktion ein wichtiger Motor für den Fortbestand der europäischen Idee und maßgeblich an einem friedlichen und wertegeleiteten Europa mitwirkt.

Beide Abgeordneten sind sich einig, dass sich die CDU in der europäischen Parteienfamilie der christdemokratischen Parteien stark einbringen muss. „Denn nur gemeinsam können wir Europa nach der Pandemie wieder stark machen“, so Liese und Merz übereinstimmend.

