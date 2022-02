POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Arnsberg und Brilon

brilon-totallokal: Brilon: In der Xaveriusstraße versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus einzudringen. Der Tatzeitraum liegt am Freitag ( 04.02.) zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr. Es entstand Sachschaden.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

brilon-totallokal: Arnsberg: In der Straße Obereimer scheiterten unbekannte Täter an der Wohnungstür eines Wohnhauses. Tatzeitraum liegt am Donnerstag ( 03.02.) zwischen 05.00 Uhr und 18.30 Uhr.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon