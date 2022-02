Elektrischer Strom 2022 – Erneuerbare Energie – so teuer wie nie

EEG-Konto in Januar 2022 – Hohe Gewinne der Stromerzeuger

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Die Börsenstrompreise bei uns und in Europa steigen seit Juni 2021 auf vorher nicht geahnte Höhen. Einige Gründe sind die fehlendem fossilen Kraftwerksleistungen und ein extrem hohe Gaspreis.

Beispiel: Der Marktwert der Energieeinheit kWh von Windkraftanlagen an Land stieg vom Jan. 2021 bis zum Jan. 2022 von 4,64 ct/kWh auf 12,88 ct/kWh. Das ist das 2,8 fache!

Auf dem EEG-Konto sind die Einnahmen und Ausgaben der Übertragungsnetzbetreiber verbucht.

Das Konto zeigt hohe Einnahmen durch uns Verbraucher im Jan. 2022 in Höhe von 2,1 Mrd. EUR. Das sind pro Einwohner in D 25 EUR.

Ausgaben an die Anlagenbetreiber nur 0,317 Mrd. EUR. Im Januar 2021 lagen die Ausgaben noch bei hohen 1,6 Mrd. EUR.

Durch die geringen Auszahlungen trotz hoher Windenergieeinspeisung ist nun das EEG-Konto mit 12,6 Mrd. Euro im Plus.

Einige Ursachen für die geringen Ausgaben/Zahlungen im Januar sind sinkende Vergütungsprämien und die geringe Photovoltaikeinspeisung. Die wichtigste Ursache ist der hohe Börsenstrompreis. Die EE-Erzeuger sind verpflichtet den Strom an der Börse zu verkaufen. Aktuell liegt der Verkaufserlöse an der Börse für den EEG-Ökostrom weit oberhalb der Mindestvergütung. (Marktwert, siehe oben)

Dadurch fahren die EE-Stromerzeuger sehr hohe Gewinne ein und das EE-Konto wird nicht belastet. Aber mit dem hohen Strompreis zahlen das alles wir Stromverbraucher!

Angedacht als einzige Maßnahme ist in der Politik die Abschaffung der EE-Umlage von z. Z. 3,7 ct/kWh und ein Heizungszuschuss. Ob diese EE-Absenkung an uns Verbraucher weitergegeben wird ist sehr fraglich und die 12,6 Mrd. EUR auf dem EEG-Konto werden evtl. in den Bundeshaushalt überführt.

Daten: Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB), Netztransparenz

Bild: Hochspannungsschaltanlage Brilon

Quelle: Dieter Frigger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon