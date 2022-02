Bilder kaufen für den guten Zweck

Bielefelder Malerin spendet Erlös an Diakonische Stiftung Ummeln

brilon-totallokal: Brilon: Wenn künstlerisches Talent und eine ausgeprägte soziale Ader aufeinandertreffen, entstehen oft großartige Ideen. So auch bei Sigrun Stütten. Die Bielefelder Malerin hat beschlossen, Bilder von sich zum Verkauf zu stellen und den Erlös für Projekte der Diakonischen Stiftung Ummeln zu spenden.

„Ich habe früher selbst im sozialen Bereich gearbeitet und weiß daher, wie wichtig solche Projekte wie die der Stiftung sind“, erzählt Stütten. Die Künstlerin, die unter anderem durch Ausstellungen der „Ateliergemeinschaft Oststraße“ bekannt ist, möchte einen Beitrag leisten und es anderen Menschen leichtmachen, sich daran zu beteiligen. Und zwar, indem sie einfach ein Bild von ihr kaufen. Mit den Erlösen wird nämlich die Diakonische Stiftung zum Beispiel tiergestützte Angebote oder auch die Einrichtung eines Snoezelraums finanzieren. Beide Projekte können die sozialen, emotionalen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten von Menschen mit physischer oder geistiger Einschränkung nachhaltig positiv beeinflussen.

„Von der Verkaufsaktion profitieren in erster Linie die Menschen, die wir als Stiftung begleiten, da die Erlöse in Projekte fließen, die ihnen unmittelbar zugutekommen“, erklärt Annika Sulz, die bei der Stiftung für das Spendensammeln zuständig ist. „Auf der anderen Seite profitieren die Kaufenden: Sie erwerben etwas wirklich Schönes und unterstützen gleichzeitig, ohne Mehraufwand, wichtige soziale Projekte.“ Die Stiftung ist übrigens auch im Hochsauerlandkreis aktiv: zum Beispiel mit dem Internat am Rothaarsteig und der angegliederten Hans-Zulliger-Schule in Brilon, denen ebenfalls Teile des Verkaufserlöses zugutekommen könnten.

Stüttens Bilder sind überwiegend mit Acrylfarben gemalt und von der Natur inspiriert, hauptsächlich von den Urlauben mit ihrem Mann und ihrem Hund an der Nord- und Ostsee. „Vor allem in der aktuellen Zeit brauchen wir Dinge, an denen wir uns erfreuen und aus denen wir Kraft schöpfen können“, sagt die Künstlerin. Für sie sind das zum Beispiel lange Spaziergänge am Strand entlang oder durch den Wald, die sie wiederum in ihren Werken verarbeitet und an denen Sie die Betrachter teilhaben lassen möchte. In den kommenden Wochen werden die zum Verkauf stehenden Bilder an verschiedenen Orten ausgestellt. Eine Auswahl ist bereits auf der Webseite der Stiftung zu sehen. Dort werden demnächst auch die Ausstellungstermine bekannt gegeben: www.ummeln.de/bilder

Die Diakonische Stiftung Ummeln …betreibt Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe und der Jugendhilfe in Westfalen-Lippe und Niedersachsen. Sie wurde 1866 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Bielefeld und beschäftigt rund 750 Mitarbeitende. Die Tochtergesellschaft FLEX Eingliederungshilfe gGmbH unterstützt in stationären Wohnformen, tagesstrukturierenden Angeboten und ambulanter Betreuung mehr als 500 Menschen in Bielefeld sowie den Kreisen Gütersloh und Lippe. Leistungen rund um die Pflege bietet der Pflegedienst FLEX innoCare gGmbH an. Das Inklusionsunternehmen FLEX Inklusive Service gGmbH schafft Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung im Café-Bistro Anker Villa in Rheda-Wiedenbrück und im Bereich Verwaltungsdienste. In der FLEX Jugendhilfe gGmbH nutzen rund 200 Menschen Wohnangebote für Kinder, Jugendliche sowie Eltern und ihre Kinder. Mit ambulanten Hilfen zur Erziehung unterstützt sie zahlreiche Familien. In Brilon sind das Internat am Rothaarsteig, der Landhof Wülfte und die Hans-Zulliger-Schule ansässig. Die Stiftung selbst bietet Menschen mit Benachteiligungen Beratung, Bildung, Freizeitgestaltung und Teilhabe. Das Büro für Leichte Sprache macht Inhalte von Broschüren, Internetseiten u. a. für alle verständlich.

Quelle: Diakonische Stiftung Ummeln www.ummeln.de

