Der gesamte Vorstand wurde bestätigt

brilon-totallokal: Brilon: Die Mitgliederversammlung des Frauenchores „Just for Joy“ aus Brilon konnte am 17.01.22 coronakonform als Online-Meeting stattfinden. Nachdem die Vorsitzende Dr. Frauke Brauer einen Rückblick über das vergangene Jahr gegeben hatte, gab Schatzmeisterin Loni Held-Wiese einen Überblick über die Einnahmen-und Ausgaben des vergangenen Jahres.

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es keine Veränderungen; der gesamte Vorstand wurde wieder gewählt. Er besteht daher nun weiterhin aus Dr. Frauke Brauer (1. Vorsitzende), Eva Ehls (2. Vorsitzende), Apollonia Held-Wiese (Schatzmeisterin), Maria Becker-Rüther (Schriftführerin) sowie den Beisitzerinnen Conny Götte, Sabine Hillebrand und Anja Vonstein.

In diesem Jahr sind auch wieder zahlreiche Veranstaltungen durch den Frauenchor geplant. Am 30.04.22 soll eine musikalische Brunnentour durch Brilon stattfinden, vom 26.-29.05.22 ist die Teilnahme am Deutschen Chorfest in Leipzig geplant und am 30.10.22 plant der Chor wieder ein eigenes Konzert in Brilon.

Am 12.06.22 findet die Veranstaltung ‚Frau Höpker bittet zum Gesang‘ im Bürgerzentrum im Brilon statt. Karten können weiterhin an den bekannten VVK-Stellen (BWT Brilon, Buchhandlungen Prange und Bücher Podszun) erworben werden. Da der Termin verschoben wurde, können bereits erworbene Karten bis zum 28.02.22 an den o.g. VVK-Stellen zurückgegeben werden, sofern eine Teilnahme am neuen Termin nicht möglich sein sollte.

Bild: Der Vorstand des Frauenchores „Just for Joy“ (von links nach rechts: Eva Ehls, Conny Götte, Anja Vonstein, Apollonia Held-Wiese, Dr. Frauke Brauer, Sabine Hillebrand, Maria Becker-Rüther)

Quelle: Anja Vonstein – Just for Joy

