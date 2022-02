Digitale Qualifizierung

„Diversität im KiTa Alltag“ für Pädagogische Fachkräfte im Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Zu einer eintägigen digitalen Qualifizierung zum Thema „Diversität im KiTa Alltag – Methoden und Zugänge“ lädt das Team der Frühen Bildung des Kommunalen Integrationszentrums des Hochsauerlandkreises pädagogische Fachkräfte ein.

Die Qualifizierung findet am Donnerstag, 24. Februar, 15 bis 19 Uhr, digital statt. Caroline Ali-Tani, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Erziehungswissenschaft, Inklusive (Früh-) Pädagogik von der Universität Paderborn wird u.a. die Bedeutung von Diversität im Kontext der frühen Kindheit erläutern und den Teilnehmenden Diversitätsmaterialien für den pädagogischen Alltag mit an die Hand geben.

Anmeldungen (Name, Adresse der Einrichtung/Institution und Rechnungsadresse) nimmt das Kommunale Integrationszentrum unter [email protected] oder [email protected] an. Die Teilnahmegebühr beträgt bei der Qualifizierung 15 Euro. Für Fragen ist das Team unter der Telefonnummer 02931/94-4152 oder unter 02931/94-4742 erreichbar.

Quelle: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

