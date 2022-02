HuberTaler für die DRK Kindertageseinrichtung Thülen

REMBE® GmbH Safety + Control hat der DRK Kindertageseinrichtung Thülen neues Spielzeug gespendet

brilon-totallokal: Brilon: Die Firma REMBE® GmbH Safety + Control hat die Kinder der DRK Kindertageseinrichtung Thülen mit neuem Spielzeugen überrascht. Einige Mitarbeiter/innen hatten ihren HuberTaler-Gutschein der Aktion „REMBE® Charity“ zur Verfügung gestellt und so kam insgesamt ein Warenwert von 200€ zustande. Nach Rücksprache mit Einrichtungsleiterin Birgit Schlömer, den Erzieherinnen und natürlich den Kindern wurde das neue Spielzeug in den Briloner Geschäften ausgesucht und an die KiTa übergeben.

Die Kinder freuten sich sehr über die neuen Puzzles, verschiedene Spiele und bunte Bausteine. Vor allem das neue „Auto“ sorgte für strahlende Kinderaugen. Ein herzlicher Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von REMBE® GmbH Safety + Control für diese tolle Überraschung

Fotocredits: DRK

Quelle: DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

