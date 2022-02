Sturm Ylenia beschädigt historisches Rathaus in Brilon

Kupferabdeckung am barocken Giebel abgerissen

brilon-totallokal: Brilon: Der Sturm Zeynep beschädigte am 18.02.2022 auch das historische Rathaus in Brilon. Durch die starken Windböen wurde im Fassadenbereich eine Kupferabdeckung an den barocken Giebeln abgerissen.

Die Feuerwehr Brilon entfernte mit der Drehleiter die abgerissenen Teile mit einem Trennschleifer und sicherte sie so gegen einen drohenden Absturz. Der abgesperrte Bereich um die Rathaustreppe konnte danach wieder frei gegeben werden. Der Löschzug Brilon war mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und der Drehleiter rund 45 Minuten im Einsatz. Zur Höhe von Sachschäden liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

