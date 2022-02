Sturmbedingter Verkehrsunfall auf der B 480 bei Alme

Frontalzusammenstoß mit umgefallenem Baum

brilon-totallokal: Brilon-Alme: Auf der B 480 zwischen Alme und der Möhneburg prallte am Freitagabend (18.02.2022) gegen 20.25 Uhr während des Sturms Ylenia ein PKW in einen umstürzenden Baum. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Der 26 Jährige Pkw-Fahrer aus Bad Wünnenberg wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des anhaltenden Sturmes wurde der Einsatz schnellstmöglich abgearbeitet. Ein Sicherungsposten wurde dabei gesondert zur Beobachtung der umliegenden Bäume eingesetzt.

Die Löschgruppen Alme, Nehden, Wülfte, Madfeld und der Löschzug Brilon waren rund eine Stunde im Einsatz.

Zur Höhe von Sachschäden liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon