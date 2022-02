Platz 4 für Zehntklässlerinnen

Team der Sekundarschule Bestwig-Olsberg erfolgreich beim Planspiel Börse

brilon-totallokal: Olsberg: Ein großartiger Erfolg für Alina Sophie Haufe und Jessie Christin Wiegelmann: Die Schülerinnen der Klasse 10b der Sekundarschule Bestwig-Olsberg belegten beim Planspiel Börse der Sparkasse Hochsauerland den vierten Platz. Sie waren mit über 20 Verkäufen sehr aktiv – und das zahlte sich letztlich aus. Mit 50.000 Euro virtuellem Startkapital lernten die Teilnehmerinnern und Teilnehmer die Funktionsweise der Börse kennen. Die beiden Sekundarschülerinnen – unterstützt von Lehrer Axel Strube – mussten sich nur Teams aus Berufskollegs geschlagen geben.

Seit einigen Jahren nimmt die Sekundarschule schon an diesem Wettbewerb teil Auch das ist ein Puzzleteil im vielfältigen Angebot für die Schülerinnen und Schüler.

Anmeldungen für die Sekundarschule Bestwig-Olsberg sind noch bis Freitag, 11. März, immer vormittags von 9 bis 12 Uhr möglich. Außerdem wird ein Nachmittagstermin am Mittwoch, 9. März, von 16 bis 18 Uhr angemeldet. Anmeldungen sind außer am Nachmittagstermin (nur Olsberg) an beiden Standorten in den jeweiligen Sekretariaten möglich. Ausgeschlossen ist jedoch der 28. Februar (Rosenmontag).

Mitzubringende Unterlagen: Letztes Grundschulzeugnis, Empfehlung der Grundschule, Anmeldebogen der Grundschule in vierfacher Ausfertigung und die Geburtsurkunde, Nachweis der Masernschutzimpfung. Gern kann das auf der Homepage zur Verfügung gestellte Anmeldeformular soweit wie möglich im Vorfeld ausgefüllt werden: www.sk-olsberg-bestwig.de

Es wird um die Einhaltung der aktuellen Vorgaben gebeten: Eltern können nur immunisiert oder mit einem „Bürgertest“ das Schulgebäude betreten. Sollte ihnen dies nicht möglich sein, werden die Eltern gebeten, sich telefonisch in den Sekretariaten zu melden.

Bild: Erfolgreich beim Planspiel Börse: Alina Sophie Haufe und Jessie Christin Wiegelmann, im Bild mit Lehrer Axel Strube Foto: Sekundarschule Bestwig-Olsberg

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon