Polizeiwache: Aufmerksame Taxifahrerin vereitelt Betrug

Marsberger Taxifahrerin konnte erfolgreich eine ältere Damen vor einem Trickbetrug schützen

brilon-totallokal: Marsberg: Gestern gegen 15:00 Uhr kam eine Taxifahrerin auf die Polizeiwache in Marsberg. Sie sagte den Polizisten, dass sie als Fahrgast eine ältere Dame im Taxi habe. Sie soll die Frau zu ihrer Bank fahren. Während der Fahrt habe man sich unterhalten und die ältere Dame sagte ihr, dass sie einen Anruf der Polizei erhalten habe. Der Polizist habe ihr den Auftrag erteilt, eine größere Summe Bargeld von der Bank abzuholen und mit nach Hause zu nehmen. Der falsche Polizist sagte der Dame, dass es Hinweise gibt, dass sie überfallen werden soll und deswegen würde die Polizei das Geld verwahren.

Die Taxifahrerin witterte den Betrug und fuhr die Dame direkt zur Polizei. Die Taxifahrerin konnte sich an eine Broschüre der Kriminalpolizei erinnern, in der vor dieser Betrugsmasche gewarnt wird. Die Taxifahrer werden in der Broschüre gebeten, bei Fahrten älterer Fahrgäste zu Geldinstituten aufmerksam zu sein, falls größere Beträge abgehoben werden sollen.

Wenn Sie selbst angerufen werden sollten:

Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter/-beamtin aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde an.

Vergewissern Sie sich, ob es diesen Polizeibeamten/-beamtin gibt und wie er/sie erreichbar ist.

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

Übergeben Sie unbekannten Personen NIEMALS Geld oder Wertsachen. Auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

