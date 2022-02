Gemeinsam gegen Einsamkeit im Alter

Neue Fördermaßnahmen gegen Einsamkeit im Alter

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Der heimische SPD Bundestagsabgeordnete und Fraktionsvize, Dirk Wiese, freut sich über die neuen Fördermaßnahmen gegen Einsamkeit im Alter, zu denen das Bundesseniorenministerium die Bewerbungsphase Anfang Februar gestartet hat.

Dazu erklärt Wiese: “ Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich einsam, ältere wie jüngere. Corona hat die Situation noch verschärft. Besonders ältere Menschen sind auf Unterstützung angewiesen. Ihnen fällt es schwerer, Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation zu finden. Vor allem bei Älteren über 80 Jahren besteht ein deutlich höheres Risiko einer sozialen Isolation, insbesondere wenn Schicksalsschläge, Erkrankungen, Einschränkungen der Mobilität, Altersarmut oder ein Migrationshintergrund hinzukommen. Aber es gilt auch vorzubeugen und früh die Weichen für ein gutes Älterwerden zu stellen, z. B. am Übergang in die nachberufliche Phase.“

Bewerbungen sind noch bis zum 15. März möglich. Rund 80 Projekte sollen ab Oktober 2022 bis September 2027 im neuen ESF Plus Programm „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und Isolation“ gefördert werden. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Träger der Freien Wohlfahrtspflege und freie gemeinnützige Träger in Deutschland und neu – auch Gemeinden, Landkreise, kreisfreie Städte und Bezirke in einem Stadtstaat.

Für Rückfragen steht die Regiestelle zur Verfügung. Dirk Wiese freut sich, wenn Bewerbungen aus dem Sauerland erfolgen und betont: „Gemeinsam können wir helfen, Einsamkeit zu überwinden und das solidarische Miteinander in der Gesellschaft stärken.“

Informationen zum Förderprogramm findet man im Internet unter https://www.esf-regiestelle.de/foerderperiode-esf-plus-2021-2027/staerkung-der-teilhabe-aelterer-menschen-gegen-einsamkeit-und-soziale-isolation.html

