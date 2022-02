Ankündigung Kreislandfrauentag

Wir alle brauchen Mut und Besonnenheit – gerade in Zeiten der Krisen.

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Besonnenheit ist der passende Begriff zwischen Sorglosigkeit und Panik.“ so Margot Käßmann. Ihre Gedanken dazu führt sie – eine der bekanntesten kirchlichen Persönlichkeiten Deutschlands – beim diesjährigen Kreislandfrauentag am Samstag, 12. März um 9.30 Uhr in der Schützenhalle Altenbüren aus. In und nach ihrer Zeit als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland gewann Margot Käßmann mit ihrer offenen und geradlinigen Art die Wertschätzung und Sympathien vieler Menschen.

Der Kreislandfrauenverband Hochsauerland lädt Mitglieder und Interessierte ein. Beim gemeinsamen Frühstück besteht die Gelegenheit des Kennenlernens und des Wiedersehens. Einlass erhalten vollständig Geimpfte oder Genesene. Darüber hinaus bittet der Veranstalter um die Vorlage eines negativen, maximal 24 Stunden alten Bürgertests.

Weitere Infos und Anmeldung bis Montag, 7. März an der Kreisgeschäftsstelle, 0291-9915-14“.

