Winterberger Alpinen kehren mit sehr guten Ergebnissen aus dem Schwarzwald zurück

Doppelsieg für Larissa Menke

brilon-totallokal: Winterberg: Am Wochenende vom 12.02. bis zum 13.02. reisten vier Mitglieder der Alpinen Renngruppe des Skiklubs Winterberg zusammen mit einigen WSV-Verbandsmannschaftskameraden, zu den Rennen des SC Speyer nach Todtnauberg. Da sich der Schwarzwald in der Vergangenheit häufig neblig oder stark verregnet präsentierte, freuten sich die Sportlerinnen und Sportler sowie die mitgereisten Eltern besonders über den zweitägigen strahlenden Sonnenschein bei besten Schneebedingungen.

Am Samstag stand der Riesenslalom auf dem Programm. Der lange Kurs mit einer Laufzeit von über einer Minute verlangte den Läufern eine gute Kondition ab, die Winterberger zeigten, dass sie nicht nur technisch gut auf den Skiern stehen, sondern auch konditionell fit sind und erreichten vordere Plätze: Larissa Menke siegte in U14w, Natalie Menke erreichte Platz 4 in U16w und Julian Menke wurde zweiter in U16m. Henning Wirtz schied leider aus.

Am Sonntag wurden die Stangen enger gesteckt, ein Slalom stand an. Auch hier präsentierten sich die vier stark in den 42 gesteckten Toren und am Ende konnte Larissa wieder den Sieg in U14w erringen, Natalie wurde zweite in U16w, Henning wurde 5. in U16m und Julian gewann mit Tagesbestzeit die Klasse U16m.

Bild: Natalie Menke, Henning Wirtz, Julian Menke, Larissa Menke

Fotocredits: Manuel Steber

Quelle: Skiklub Winterberg e.V.

