Neuer Termin für 23. HSK-Sportgala 2022

Die KSB-Sportgala wird in den Juni verlegt

brilon-totallokal: KSB: Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation hat sich der KSB Vorstand in Abstimmung mit dem Organisationskomitee der Gala auf eine Verschiebung der HSK-Sportgala 2022 vom ursprünglichen Märztermin auf die Durchführung der Veranstaltung am 11.06.2022 verständigt.

„Vor allem der nötige Vorlauf hinsichtlich Kartenverkauf, Programmplanung etc. wäre in der derzeitigen Situation noch äußerst schwierig gewesen. Wir benötigen eine möglichst sichere Planungsgrundlage und hoffen im Juni auf eine tolle und nahezu normale Sportgala“, so Michael Kaiser vom KSB.

Bitte folgende Eckdaten vormerken:

23. HSK-Sportgala

Neuer Termin: 11.06.2022

Ort: Konzerthalle Olsberg

Zeit: 18-22 Uhr

Bei den diesjährigen Ehrungen stehen die Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und Profi-Sportler/innen des Jahrzehnts zur Wahl. Das online-Voting startet in der zweiten Märzhälfte mit dem Vorentscheid, der Finalentscheid folgt dann nach den Osterferien. Die Informationen zum Voting und zum weiteren Prozedere werden aktuell erstellt und in Kürze kommuniziert.

Aktualisierte Informationen werden ebenfalls auf der Homepage des KSB veröffentlicht.

Quelle: KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon