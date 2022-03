Gelingende Spiritualität im digitalen Raum

„Spiritualität digital – kann das wohl gelingen?“

brilon-totallokal: Wie kann sich Spiritualität im virtuellen Raum entfalten und die Menschen durch ihren Bildschirm erreichen?

Ein Online-Seminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. unter dem Titel „Spiritualität und Nähe im digitalen Raum“ bietet Austausch im Rahmen eines Zoom-Meetings über verschiedene Methoden und Gestaltungsideen. Pfarrerin Lindtraut Belthle-Drury und Christina Vetter bieten einen Kurs dazu am Mittwoch, 30.03.2022 von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr an. Die Kursgebühr beträgt 30 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

