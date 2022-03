Polnisch für Teilnehmende mit Vorkenntnissen

Verschiedene Gesprächssituationen können berücksichtigt werden

brilon-totallokal: Brilon: Der Kurs richtet sich an Teilnehmende mit Vorkenntnissen der polnischen Sprache (mindestens zwei Semester eines Sprachkurses).

Im Kurs werden Vorkenntnisse vertieft, individuelle Themenwünsche wie Reisen, Urlaub oder Gesprächssituationen können berücksichtigt werden.

Der Polnisch-Kurs beginnt am Montag, 7. März, und findet an zehn Abenden von 18 bis 19 Uhr in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

