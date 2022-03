Grundkurs II: Tabellenkalkulation mit Excel

Eine Vertiefung der Grundlagen mit dem Schwerpunkt Formeln

brilon-totallokal: Brilon: Der Folgekurs des Grundkurs I richtet sich an Anwender, die Excel schon kennen und einfache Tabellen erstellen können.

Der Kurs bietet eine Vertiefung der Grundlagen mit dem Schwerpunkt vor allem auf Berechnungen mit Formeln und Funktionen. Inhalte sind beispielsweise der Schutz von Arbeitsblättern und Tabellen, Verweise und Bezüge, Bedingte Formatierungen oder Berechnungen mit Datum und Uhrzeit. Teilnehmende sollten über Grundkenntnisse in Excel verfügen oder den Grundkurs I besucht haben.

Der Kurs findet am Freitag, 11. März, von 18.30 bis 20.45 Uhr sowie am Samstag, 12. März, von 9 bis 14.45 statt.

Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

