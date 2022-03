Online-Workshop: Rücken-Yoga

Sanfte Yoga-Übungen für den Rücken

brilon-totallokal: Brilon: Die Dozentin bietet sanfte Yoga-Übungen für den Rücken, die sowohl für Anfänger und Geübte geeignet sind. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich, lediglich die Freude am Üben und die Offenheit für Neues! Die Yoga-Übungen, die zum Teil aus der Rückenschule kommen, sind eingebettet in eine Anfangs- und Endentspannung. Körperspannungen können sich lösen und der Geist zur Ruhe kommen, so dass ein Gefühl von Entspannung eintreten kann.

Der Online-Workshop findet am Freitag, 4. März, von 19:00 bis 22:00 Uhr statt. Bei technischen Fragen zum Online-Kurs unterstützt das Team der VHS BMO gern.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) sowie online unter www.vhs-bmo.de.

