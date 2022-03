Sprechstunden im Familienzentrum Olsberg

Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche

brilon-totallokal: Olsberg: Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche gibt es im Städtischen Familienzentrum Olsberg: Birgitta Nolte von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche bietet wieder eine Sprechstunde vor Ort in Olsberg an – und zwar am Donnerstag, 10. März, von 9 bis 11 Uhr.

Der Alltag einer Familie ist eine Herausforderung. Regeln setzen und Freiraum für die Entwicklung des Kindes lassen – das ist sind Aufgaben, die Eltern oder Alleinerziehende fordern. Patentrezepte gibt es nicht. Schließlich sind Lebenssituationen und Menschen individuell und einzigartig. Birgitta Nolte ist Sozialpädagogin, Kess-Referentin und derzeit in Fortbildung zur systemischen Beraterin/Familienberaterin. Ob Sorgen ums Kind, Stress im Alltag, Streit, Konflikte: Birgitta Nolte ist Ansprechpartnerin als Fachfrau und Mensch. Unabhängig von Nationalität, Religion und Weltanschauung sind alle, die Rat möchten, willkommen.

In einem geschützten Rahmen können Ratsuchende vertrauensvoll mit Birgitta Nolte sprechen. Sie unterliegt der Schweigepflicht. Sie ist nicht nur für Erwachsene, also Eltern und Bezugspersonen, da, sondern auch für Kinder und Jugendliche.

Anmeldungen für den Termin im Städtischen Familienzentrum Olsberg sind möglich in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Brilon, Telefon 02961/2489.

