Berufskolleg Brilon – Weiterbildung zum Bachelor Professional

brilon-totallokal: Brilon: Im August 2022 startet der neue Kurs der Wirtschaftsfachschule zum Bachelor Professional am Berufskolleg Brilon. Neu ist, dass der digital-gestützte, moderne Unterricht in einer Kombination von Online- und Präsenzunterricht angeboten wird. „Diese besondere Form gibt uns,“ laut Aussage des zuständigen Abteilungsleiters Klaus Götte, „die Möglichkeit zukünftig noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden, die über drei Jahre Beruf, Privates und Weitbildung unter einen Hut bringen müssen, einzugehen. Ermöglicht wird dies durch die Teilnahme des Berufskollegs Brilon an einem Schulversuch des Ministeriums“

Der Studiengang richtet sich an alle, die nach einer kaufmännischen Ausbildung und/oder mehrjähriger Berufserfahrung den Grundstein für die berufliche Karriere eigenverantwortlich gestalten möchten.

Das nebenberufliche Studium findet in Teilzeit, jeweils montags, mittwochs sowie 14-täglich samstags statt. Neben Rechnungswesen als Schwerpunktfach stehen weitere Fächer mit berufsbezogenen und berufsübergreifenden Studieninhalten im Fokus.

Vertiefende Einblicke und Erfahrungen in das Projektmanagement sowie die Ablegung der AEVO-(Ausbildereignungs-)Prüfung sind zwei Beispiele, die neben den fachlichen Aspekten auch Entwicklungsmöglichkeiten im privaten und beruflichen Bereich schaffen.

Diejenigen, die sich für die nahezu kostenfreie Weiterbildung zum Bachelor Professional interessieren, sollten neben der Fachoberschulreife, einen Berufsabschluss im kaufmännisch-verwaltenden Bereich mit anschließender Berufstätigkeit von einem Jahr, die aber auch während der Fachschulausbildung abgeleistet werden kann, vorweisen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die erste Phase der Bewerbungsfrist endet am 30. April; Nachmeldungen sind aber auch, sofern noch freie Plätze vorhanden sind, möglich.

Für alle Interessierten und bereits angemeldeten Studierenden findet im Mai 2022 eine Informationsveranstaltung statt. Das genaue Datum der Veranstaltung sowie weitere Details werden unter berufskolleg-brilon.de sowie über den Instragam-Accout der Schule veröffentlicht.

Weiter Informationen über den Bildungsgang:

