Es gibt noch Karten!

Gute Nachricht für das Konstantin Wecker Konzert am Donnerstag

brilon-totallokal: Meschede: Dadurch, dass die neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten ist, können höhere Zuschauerkapazitäten, jetzt unter 3G, angeboten werden. Das heißt konkret für das Konstantin Wecker Konzert am Donnerstag, 10.03.22 ab 20 Uhr in der Stadthalle Meschede: „Es werden noch Karten im Vorverkauf verkauft“, so Josef Lödige, 1. Vorsitzender des Werkkreis Kultur Meschede, „Die Maskenpflicht bleibt allerdings weiterhin bestehen“.

Karten für das Programm „Solo zu zweit“ mit Jo Barnikel sind noch bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, (www.reservix.de), insbesondere Tourist-Info Meschede, Le-Puy-Str.6 – 8, unter T. 0291/205350 und Email: [email protected] zum Preis von 45,00 € (Gebühren und VVK-Kosten sind inklusive) erhältlich.

Bereits gekaufte Tickets für die letzten beiden Termine behalten ihre Gültigkeit.

Der Abendkassenpreis beträgt 55 €, sofern das Konzert nicht dann doch ausverkauft ist. Der WKM bittet darum, rechtzeitig im Eingangsbereich zur Kontrolle zu kommen.

„Gegen alle Grenzen, gegen alle Kriege, gegen alle Imperien“, das wird der eindringliche Appell von Konstantin Wecker an diesem Abend sein.

Das Konzert wird gefördert vom „Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen“.

Fotocredits: F. Thomas Karsten

Quelle: WKM – WERKKREIS KULTUR MESCHEDE E.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon