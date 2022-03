Hinweise aufgestellt: Spaß und Musik am Himmelfahrtstag Referinghausen feiert beliebtes „Klein, aber oho!“ – Dorffest

Kartenverkauf für Open Air mit DIE DRAUFGÄNGER und HBz läuft

brilon-totallookal: Medebach/Referinghausen: Alle drei Jahre findet am Himmelfahrtstag das „Klein, aber oho!“ – Dorffest in der Ortsmitte von Referinghausen statt. Es ist u.a. beliebtes Ziel von Wander- und Radfahrergruppen, die am diesjährigen Himmelfahrtstag, 26. Mai 2022, sicher wieder zahlreich unterwegs sein werden. Seit 1995 wird es gefeiert, in diesem Jahr steht somit als kleines Jubiläum das 10. Dorffest an. Die Organisatoren hängten jetzt Hinweise auf dieses Fest an den Ortseingängen auf. Und zwei Tage später geht es weiter mit einem Open Air.

Chance für regionale Band als Vorband bei Open Air

Am Samstag, 28. Mai, startet um 15 Uhr das Open Air „Krach am Bach“ mit DIE DRAUFGÄNGER und HBz. Die Dorfgemeinschaft Referinghausen möchte einer regionalen Band aus Nordhessen oder Sauerland die Chance geben, bei diesem Open Air als Vorband aufzutreten. Die musikalische Stilrichtung ist dabei nicht vorgegeben. Bei Interesse bitte an [email protected] wenden.

Hier gibt`s die Karten

Karten zum Preis von 22,00 Euro gibt es bei der Touristik-Zentrale in Medebach und im Gasthof Zur Post in Referinghausen. Wer Kartenversand bevorzugt, mailt an [email protected] . Firmen, die Eintrittskarten an Kunden oder Mitarbeiter verschenken möchten, wenden sich direkt an Oliver Huckschlag unter Tel. 0172/4554559.

Am Himmelfahrtstag geht`s los in den Morgenstunden. Nach dem Festgottesdienst (10 Uhr) wird im abwechslungsreichen Rahmenprogramm den ganzen Tag über einiges geboten, u.a. Entenrennen auf der wilden Aar, Kuh Lotte, Cocktailbar, holländische/belgische Spezialitäten, Trödelmarkt und Stroh-Hüpfburg. Für flotte Live-Musik bis in den Abend sorgen die Schlossberg-Rebellen. Ein ausführlicher Vorbericht zum Festprogramm folgt.

Kostenlose Parkplätze rund um Referinghausen stehen zur Verfügung. Vorab-Infos finden Sie unter www.referinghausen.de .

Bild: Vorbote Klein, aber oho – Dorffest: An den Ortseingängen wird das „Klein, aber oho! – Dorffest in Referinghausen angekündigt.

Fotocredits:SPK-HSK

Quelle: Reinhard Figgen – Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon