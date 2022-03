Smarter Musikgenuss im Schalterdesign

Digitales Einbauradio zur einfachen Nachrüstung

brilon-totallokal: HSK: Morgens zum Aufstehen schon einmal den Lieblingssender einschalten, beim Frühstück die aktuellen Nachrichten hören und abends mit Musik kochen: Ein Radio gehört ins Zuhause wie Kühlschrank und Kaffeemaschine. Wer in Küche, Bad oder Schlafzimmer Musik ohne lästiges Kabelgewirr genießen will, für den sind platzsparende Einbauradios die ideale Lösung.

Das JUNG Smart Radio DAB+ ist eine ebenso stilvolle wie technisch hochwertige Alternative zu herkömmlichen Radiogeräten. Das Einbaugerät empfängt unzählige Programme über DAB+ und auch UKW und liefert satten Klang in ansprechendem Design. Die Variante Smart Radio DAB+ Bluetooth kann außerdem auch mit dem Smartphone oder Tablet gekoppelt werden. Damit lassen sich Musik-Streamingdienste, Hörbücher und Podcasts genauso mühelos anhören wie nationale und internationale Radioprogramme. Bedient wird das Radio über ein elegantes Touchdisplay mit Glasfront. Auswahl der Audioquelle, Titelwahl, Lautstärkeregelung, Start, Stopp und mehr hat man so mit einem Fingertipp im Griff. Die Displayhelligkeit des Smart Radios ist individuell einstellbar. So erkennt man die angezeigten Sender, Songs oder Einstellungen selbst bei wenig Licht oder starker Sonneneinstrahlung.

Im Nachtmodus dunkelt das Gerät das Display komplett ab. Damit spricht nichts gegen die Montage direkt neben dem Bett, da kein Licht beim Einschlafen stört. Mit der Weckfunktion spielt das Radio zum Aufwachen den Lieblingssender. Das Einbauradio passt in jede herkömmliche Unterputz-Gerätedose. So ist die Installation modular und flexibel möglich. Sowohl in einer zweifachen als auch in einer dreifachen Kombination mit Stereosound (vertikal und horizontal). Ideal auch für die Nachrüstung geeignet!

Das Gerät ist in den vielfältigen Rahmen der JUNG Schalterserien A, CD und LS erhältlich. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.jung.de/dab+. Für Beratung und Montage wenden sich Bauherren und Modernisierer am besten an den Elektrofachmann in der Umgebung, zu finden unter www.mein-elektroinstallateur.de.

Bild: JUNG Smart Radio DAB+ im Designprogramm LS 990 in Alpinweiß oder Schwarz.

Fotocredits: epr/Jung.de

Quelle: Albrecht Jung GmbH & Co. KG

