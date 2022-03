POL-HSK: Einbrüche im HSK

Zwei Wohnungseinbrüche und ein Geldautomat Aufbruch

brilon-totallokal: Sundern: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht in eine Wohnung am Westufer einzubrechen. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

brilon-totallokal: Olsberg: In der Straße Roter Weg gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung. Zwischen dem 03. März und dem 06. März entwendeten sie diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

brilon-totallokal: Winterberg: In der Poststraße wurde am Freitagmorgen zwischen 02.45 und 03.00 Uhr ein Geldautomat aufgebrochen. Der dunkel gekleidete und maskierte Täter betrat die Bank und brach einen Geldautomaten auf. Es konnte Bargeld erbeutet werden. Nach der Tat floh der Täter, der vermutlich einen Komplizen hatte, in unbekannte Richtung.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

