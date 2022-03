Tipps und Erfahrungsaustausch für Presbyterinnen

Hier ist man einfach auch mal weg und kann in Ruhe mit anderen über die Herausforderungen reden

brilon-totallokal: Soest/Westfalen: „Jede Presbyterin sollte dieses Angebot einfach mal ausprobieren!“ meinte eine der Teilnehmerinnen nach der letzten Tagung. Eine andere: „Hier ist man einfach auch mal weg von der Kirchengemeinde und auch weg vom Presbyterium und kann in Ruhe mit anderen über die Herausforderungen reden.“ Dies sind einige der Rückmeldungen der Presbyterinnen-Fortbildungsreihe aus den Vorjahren.

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. und das landeskirchliche Frauenreferat bieten seit vielen Jahren „Mut zur Strategie!“ als überregionale Fortbildung für ehrenamtlich leitende Frauen in kirchlichen Gremien, insbesondere Presbyterinnen, an.

Der 24-Stunden-Kurs vom 1. April bis 2. April in der TAGUNGSSTÄTTE SOEST unter Leitung von Pfarrerin Anne Heckel und Pfarrerin Birgit Reiche stellt sich diesmal zwei großen Themen: Zum einen den Finanzen und zum anderen dem Klimaschutz. Am Beispiel der zurückgehenden Kirchensteuern werden Ideen strategischer Finanzplanung vorgestellt, unter anderem das Neue Kirchliche Finanzmanagement (NKF).

Ein weiterer Block befasst sich mit dem Thema Klimaneutralität. Hier wird beispielhaft auf die Evangelische Kirche von Westfalen zurückgegriffen mit ihrem Ziel, 2040 klimaneutral zu sein. Simone Hüttenberend, Klimamanagerin der EKvW, wird als Referentin und Gesprächspartnerin Einblicke in die Strategien der Landeskirche geben. Die Kosten betragen inkl. Kost und Logis mindestens 105,30 Euro.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-230, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de.

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon