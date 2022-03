TIMONDAYs „OUT OF THE BOX“

Ausstellung von Tim Guse

brilon-totallokal: Brilon: Die Ausstellung „OUT OF THE BOX“ mit den Bildern vom Briloner Künstler Tim Guse wird am Donnerstag, 17. März 2022 im Foyer des Briloner Rathaus eröffnet. Brilon Kultour lädt alle Interessierten um 18.30 Uhr zur Vernissage ins Rathausfoyer ein. Die Veranstaltung findet unter der Voraussetzung 3G und Maskenpflicht statt.

Tim Onday, auch bekannt als Tim Guse hat im Jahr 2020 mit der Malerei begonnen und eine rasante Entwicklung vollzogen. „Emotionales abstraktes Malen“ bietet er als Kreativ-Workshop der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg an. Seit Oktober 2021 betreibt er in Brilon eine eigene Galerie, die er mit Hilfe der Stadt Brilon im Rahmen des NRW-Förderprogrammes zur Stärkung der Innenstädte eröffnen konnte. Die TIM Gallery zeigt zusammen mit seinen Werken wechselnde, auch internationale Ausstellungen anderer Künstler und Künstlerinnen. „Wir holen die Welt nach Brilon“ heißt es auf seiner Homepage, auf der auch die aktuellen Öffnungszeiten und Veranstaltungen veröffentlicht werden unter www.tim-onday.jimdosite.com.

Begonnen hat die gemeinsame Reise von Tim Guse und Brilon Kultour mit dem farbkräftigen „Freemen“ als Kunststück der Woche im Lädchen. Nun wird sie im Briloner Rathaus fortgesetzt mit einer größeren Auswahl an Werken. Der in Brilon-Wülfte lebende Künstler lädt die Betrachtenden ein, in seine abstrakten Gemälde einzutauchen und sich auf eine emotionale Reise mit intensiven persönlichen Momenten zu begeben: “Der Moment, wenn man den geregelten Alltag hinter sich lässt, um offen auf Ungewohntes zuzugehen. Eine emotionale und abstrakte Weiterentwicklung in Formen, Farben und Bewegung“.

Die Ausstellung kann vom 17. März bis zum 29. April 2022 kostenlos von Montag bis Mittwoch zwischen 8 und 16.30 Uhr, donnerstags bis 18.00 Uhr und freitags bis 13.00 Uhr im Rathaus besucht werden.

Bild: Der Briloner Künstler Tim Guse vor seiner TIM Gallery

Fotorecht: Tim Guse

Quelle: Thomas Mester – BWT-Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon