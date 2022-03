Der Rothaarsteigverein und die Brauerei Veltins verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft

Kooperationsvertrag über drei weitere Jahre unterzeichnet

brilon-totallokal: Begonnen hat sie bereits im Jahr 2003. Seitdem ist sie mit innovativen Ideen und kreativen Aktionen stetig gewachsen. Vertrauensvoll und erfolgreich. Und nun wird sie verlängert, die Partnerschaft zwischen dem Rothaarsteigverein und der Brauerei C. & A. Veltins aus Meschede-Grevenstein. Passend zum Start der Wandersaison 2022 haben beide Partner jetzt die Unterschriften unter den Kooperations-Vertrag im Bereich Sponsoring und Marketing gesetzt und freuen sich auf drei weitere Jahre guter Zusammenarbeit. Mit dem Rothaarsteig, der jährlich rund 1,7 Millionen Wandernde begrüßt und damit zu den bedeutendsten Fernwanderwegen Deutschlands zählt, sowie der weltweit erfolgreich agierenden Brauerei C. & A. Veltins setzen zwei starke Marken aus Südwestfalen ein Zeichen der Verbundenheit und der zukünftigen Weiterentwicklung des touristischen LeichtturmProjektes weit über die Region hinaus.

„Wir arbeiten mit der Traditionsbrauerei Veltins seit langem erfolgreich zusammen. Diese gewachsene und konsequente Verbindung fußt auf dem gegenseitigen Qualitätsverständnis unserer Produkte. Mit dem neuen Vertrag wollen wir von beiden Seiten die ebenfalls hohe Güte unserer Gastronomie und Hotellerie unterstützen – sie hat es in diesen schwierigen Zeiten absolut verdient. Danke an Veltins“, sagt Thomas Weber, Chef des Sauerland-Tourismus und Vorsitzender des Rothaarsteigvereins. Die Brauerei C. & A. Veltins sei ein verlässlicher Partner vieler Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe in dieser Region

Wandern und ein attraktives Gesamterlebnis bieten

Das Sauerland hat großes touristisches, gastronomisches und wirtschaftliches Potenzial. Das belegen nicht allein die hohen Gästezahlen und das attraktive Angebot. Die Ausstrahlung der Region selbst und die attraktive Landschaft mit den unzähligen Outdoor-Möglichkeiten beweisen diese Vielseitigkeit. „Die Brauerei C. & A. Veltins mit ihren Wurzeln und ihrem Braustandort inmitten des Sauerlands steht zu dieser liebens- und lebenswerten Region“, so Marketingdirektor Herbert Sollich. „Die Zusammenarbeit mit dem Rothaarsteigverein steht bei uns für eine langjährige und gelungene Partnerschaft!“

Das Wandern und das Einkehren in Gastronomie und Hotellerie gehören seit jeher zusammen. Auch weit über die Hälfte der Gäste auf dem Rothaarsteig verbinden ihre Wanderung mit dem Besuch der Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe in der Region und freuen sich nach ihrer Wanderung auf ein frisch gezapftes Veltins. Eine beeindruckende Bilanz, die trotz der massiven Pandemie-Folgen insbesondere für die Hotel- und Gastronomiebranche in den vergangenen zwei Jahren Mut macht und Hoffnungen weckt für die Zukunft. Denn das Interesse am Wandern ist in Corona-Zeiten generationen-übergreifend spürbar gestiegen. Dies belegen die Statistiken. Fazit: Wandern ohne Einkehr ist dementsprechend nur halb so schön.

Daher eint beide Partner der Anspruch, Einheimischen und Gästen eine unbeschwerte Zeit in guter Atmosphäre und schöner Landschaft zu ermöglichen sowie Wertschöpfung in den touristischen Betrieben der Region zu generieren. An der Ausgestaltung dieses gemeinsamen Zieles soll in den nächsten drei Jahren mit Hilfe von attraktiven Aktionen und klassischen Werbeleistungen weitergearbeitet werden.

Neue Qualitätsbetriebe für den Rothaarsteig gewonnen

Trotz widriger Umstände aufgrund der Corona-Pandemie freuen sich beide Vertragspartner, dass das Übernachtungs- und Gastronomieangebot am Rothaarsteig nicht an Attraktivität verloren hat und sogar in der schwierigen Zeit neue Rothaarsteig-Qualitätsbetriebe hinzugewonnen werden konnten. Dank des großen Engagements und gut durchdachter Hygienekonzepte sei es gelungen, den Gästen in einer beschwerlichen Zeit auch unbeschwerte Momente zu bescheren. „Dabei haben sich die Betriebe kreative Aktionen einfallen lassen, um ihren Wandergästen zumindest ein frisches Veltins to go nach der Wanderung zu ermöglichen“, freut sich Katharina Schwake-Drucks, zuständig für das Marketing beim Rothaarsteigverein.

Nun soll der Blick mit der Hoffnung nach vorne gerichtet werden, die Pandemie nach zwei sorgenvollen Jahren ein Stück weit hinter sich zu lassen. Der Rothaarsteigverein und die Brauerei C. & A. Veltins setzen auf ein nachfragestarkes Jahr 2022 mit gutem Wetter für Wanderungen auf dem Rothaarsteig und auf damit verbundene gesellige Stunden in der Hotellerie und Gastronomie. Dieswäre sowohl für die Gäste als auch für die Gastro- und Hotelbranche die gewünschte Win-win-Situation.

Infos zum Rothaarsteig:

Alle Infos zum Rothaarsteig: www.rothaarsteig.de

Die Service-Rufnummer des Rothaarsteigvereins unter 02974-4994163 ist erreichbar

montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr;

montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 12.30 Uhr; E-Mail: [email protected]

