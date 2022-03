Die Briloner RhönradturnerInnen starten in die Wettkampfsaison 2022

Der SC Brilon richtete die Vereinsmeisterschaften im Rhönradturnen aus

brilon-totallokal: Brilon: Nach zweieinhalb Jahren war es am Sonntag, den 13. März endlich wieder so weit. Der SC Brilon richtete die Vereinsmeisterschaften im Rhönradturnen aus. Ziel dieses Wettkampfs war es für die knapp 50 Briloner RhönradturnerInnen sich für die anstehende Wettkampfsaison vorzubereiten.

Aufgrund der Corona Pandemie musste das Rhönradtraining in Brilon häufig pausieren und Wettkämpfe fanden größtenteils nicht statt. Somit verloren die TurnerInnen zwar an Wettkampfroutine, hatten aber auch viel Zeit neue Übungsfolgen und Disziplinen zu erlernen. Diese konnten bei den Vereinsmeisterschaften gezeigt und in Wettkampfatmosphäre getestet werden. Dabei zeigten nicht nur die „alten“ Wettkampfhasen gute Leistungen, sondern auch einige Anfänger konnten ihr Können aus den letzten Trainingsmonaten unter Beweis stellen.

Außerdem starteten erstmals Sophie, Ida, Enno, Aylin, Gwyn und Pia in der Bundesklasse und zeigten somit nicht wie sonst nur tolle Leistungen im Geradeturnen, sondern auch in den für sie neuen Disziplinen, dem Sprung und dem Spiraleturnen. Zusammen mit den Trainerinnen aus Brilon entscheiden die RhönradturnerInnen nun, welche Übungen Sie bei dem 1. Kaderpokal und bei den NRW Meisterschaften, beides in Bielefeld am 26. und 27. März, zeigen werden.

Talentsichtung

Die BrilonerInnen hoffen sehr, dass die Normalität auch in die Turnhalle zurückkehrt und laden deshalb zur Talentsichtung am 29. April vom 16:30-18:00 Uhr in die Vierfachturnhalle in Brilon ein.

Bild: Briloner RhönradturnerInnen mit starken Nachwuchstalenten

