POL-HSK: Brand in Brilon

Ein Balkonbrand weitete sich auf die Wohnung aus

brilon-totallokal: Brilon: Am Samstag, 19.03.2022 kam es gegen 16.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen auf einem Balkon einer Wohnung auf der Antoniusstraße im ersten OG.

Durch die Hitzeentwicklung zersprang ein Fenster und der Brandrauch drang in die Wohnung ein. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

