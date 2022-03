Projekt in der DRK KiTa Thülen

brilon-totallokal: Thülen: Sechs Kinder aus dem DRK Familienzentrum in Thülen bildeten die Projektgruppe „Das Leben auf vier Hufen – gemeinsam über Stock und Stein“ und haben zusammen viel über ihre Lieblingstiere Pferde gelernt.

In den drei Projektwochen schauten sie sich einiges über das Pferd und seinen Körper an und lernten die Ausrüstung kennen, die Menschen und Tiere beim Reiten benötigen. In einem Hauswirtschaftlichen Angebot wurden „Snacks für Menschen und Tiere“ gebacken, die die Kinder einige Tage später an echte Pferde auf dem Reiterhof „Walters“ in Thülen verfüttern durften.

Außerdem zeigte die Hofbesitzerin Birgit Walters den Kindern den Reiterhof mit ihren vielen Pferden, die die Kinder nicht nur füttern, sondern auch putzen und reiten durften. Der Höhepunkt des Projektes war eine Turnstunde, bei der die Gruppe gemeinsam einen Reiterhof aufräumen konnte. Diese „Ausbildung zur Reiterin“ wurde mit einer personalisierten Turnierschleife belohnt.

Es war ein tolles Projekt, bei dem alle zusammen viel neues gelernt und einige neue Eindrücke hinzugewonnen haben. Ein großes Dankeschön geht an Frau Walters und Pony Maxima.

Bild: Die Kinder der DRK KiTa besuchten im Rahmen ihres Projektes auch den Reiterhof Walters in Thülen.

Foto: DRK Brilon

Quelle: DRK Brilon

