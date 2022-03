Einladung Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung

Die St. Bernhardus Schützenbruderschaft Esshoff lädt Ihre Mitglieder zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ein.

brilon-totallokal: Brilon-Esshoff: Hiermit möchte der Vereinsvorstand alle Mitglieder des Schützenvereins Esshoff herzlich zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag den 10.04.2022 ab 14.30 Uhr in der alten Schule in Esshoff einladen.

Für das leibliche Wohl während der Versammlung ist wie gewohnt gesorgt.

Tagesordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung 2022

am: 10.04.2022

um: 14.30 Uhr

Eröffnung und Begrüßung Totengedenken Grußworte Verlesung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 12.01.2020 Kassenbericht 2020 / 2021 Bericht der Kassenprüfer Wahl eines neuen Kassenprüfers Ordentliche Vorstandswahlen – Gruppe 1 1. Vorsitzender Kassierer Stellv. Kassierer / Schriftführer Fähnrich 1. Fahnenoffizier 2. Fahnenoffizier 1. Zugführer Festablauf des Schützenfestes 2022 Verschiedenes

