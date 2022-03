Internationale Begegnung mit schottischen Jugendlichen

Anmeldung ab sofort möglich

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis: Völkerverständnis schaffen, Netzwerken und den eigenen Horizont erweitern – das können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der internationalen Jugendbegegnung, die in diesem Jahr endlich wieder stattfinden soll. Vom 25. Juli bis 31. Juli 2022 plant der Hochsauerlandkreis Jugendliche und ihre Betreuer aus dem schottischen West Lothian zu begrüßen.

Der Hochsauerlandkreis unterhält seit 50 Jahren eine Partnerschaft mit dem schottischen West Lothian. Nachdem die Jugendbegegnung pandemiebedingt in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnte, haben Jugendliche aus dem Hochsauerlandkreis dieses Jahr wieder die Möglichkeit an der Jugendbegegnung teilzunehmen. Voraussetzung für eine Teilnahme ist Spaß und das Interesse neue Leute und Kulturen kennen zu lernen.

Die Gruppe besteht aus 20 jungen Menschen im Alter von 14 bis 15 Jahren (jeweils zehn Jugendliche aus Deutschland und Schottland) sowie fünf Betreuern. Die Teilnehmer sind während der Begegnung in der Jugendherberge in Brilon untergebracht. Die letzten zwei Tage verbringen die Jugendlichen gemeinsam in Köln.

Das Organisationsteam der HSK-Kinder- und Jugendförderung plant in diesem Jahr aufgrund der noch nicht absehbaren Corona-Lage keinen Aufenthalt bei Gastfamilien. Im Voraus wird es zwei Vorbereitungs- bzw. Kennenlerntreffen geben. Die Treffen ermöglichen der deutschen Gruppe sich bereits vor der Jugendbegegnung kennenzulernen und den Eltern vorab noch offene Fragen zu klären.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Der Preis für die Jugendbegegnung 2022 in Deutschland beträgt 230 Euro. Im Preis enthalten sind die Unterkunft, Verpflegung, Transfer sowie Kosten für Programmpunkte bzw. Ausflüge. Ein Rückbesuch in Schottland ist für das kommende Jahr in den Sommerferien ebenfalls angedacht.

Die schottischen Organisatoren und die HSK-Kinder-und Jugendförderung planen die internationale Jugendbegegnung unter dem Vorbehalt, dass diese im Sommer ohne Einschränkungen stattfinden kann. Weitere Auskünfte und Anmeldungen nimmt die Kinder- und Jugendförderung unter 0291-945949 oder [email protected] entgegen.

Bild: Nachdem die Jugendbegegnung pandemiebedingt in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnte, haben Jugendliche aus dem Hochsauerlandkreis dieses Jahr wieder die Möglichkeit an der Jugendbegegnung teilzunehmen.

Fotocredits: HSK

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon