Ukraine-Krieg: Neues Forum für Sorgen und Hoffnungen in Brilon

Information, gemeinsames Gedenken, Schweigen und Gebet alle zwei Wochen freitags

brilon-totallokal: Täglich erreichen uns erschütternde Bilder aus dem Kriegsgebiet der Ukraine, die auch bei uns in der Bevölkerung Mitgefühl, Besorgnis, Angst und Betroffenheit auslösen. An vielen Stellen und in vielen Gesprächen ist zu spüren, dass es Bedarf gibt nach Austausch über all das, nach Information, gemeinsamen Gedenken, Schweigen und Gebet. Die von der Briloner Pfadfinderschaft am 03.03.2022 veranstaltete Gedenkfeier wie auch andere in Stadt und Dörfern abgehaltene Veranstaltungen und Friedensgebete haben dies durch die zahlreiche Teilnahme von Mitbürgerinnen und Mitbürgern bewiesen.

Aus diesem Grund möchte Bürgermeister Dr. Bartsch regelmäßig, zumindest solange dieser Angriffskrieg andauert, mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommen, um in Gemeinschaft den Sorgen und Hoffnungen ein Forum zu geben.

Dies soll regelmäßig alle zwei Wochen freitags um 18.00 Uhr, beginnend mit dem 25.03.2022, stattfinden. Weitere Termine sind zunächst der 25.03.2022, 08.04.2022, 22.04.2022, 06.05.2022, 20.05.2022, 03.06.2022 und 17.06.2022. Um unterschiedliche Aspekte und Perspektiven abzubilden, wurden unterschiedliche Akteure, Institutionen, Vereine und Verbände für die Veranstaltungen angefragt und gewonnen, die die Termine planen und durchführen.

So startet die Reihe am 25.03.2022 mit der KFD Brilon.

Weitere feststehende Besetzungen sind…

08.04.2022 Jugendparlament, Junge Union, Pfadfinder

22.04.2022 Stadtschützenverband

06.05.2022 N.N.

20.05.2022 Gymnasium Petrinum Brilon

03.06.2022 Arbeitskreis Christliche Kirche Brilon

17.06.2022 N.N.

Als Ort der Veranstaltung ist grundsätzlich der Platz vor dem Rathaus geplant. Zu den weiteren Terminen wird jeweils kurz vorher über die Social Media-Kanäle der Stadt Brilon (Facebook und Instagram) nochmals informiert.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon / Bild: AdobeStock 489375497

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon