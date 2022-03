„Mit Rad zur Tat“ startet am 11.04.2022 in die 7. Runde

Auch dieses Jahr ergänzt durch „Mit Rad zur Kita“

brilon-totallokal: Wie oft fahren Sie mit dem Fahrrad zu Ihrer Arbeits- oder Bildungsstätte? Studien zeigen, dass 2021 deutschlandweit 22 % aller Befragten regelmäßig zum Rad greifen, um Ihren jeweiligen Zielort zu erreichen (Quelle: statista.com). Um diesen erfreulichen Wert regional zu erhöhen, freuen sich die Organisatoren auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Mit Rad zur Tat“ anbieten zu können.

Die einen bevorzugen es mit einem E-Bike die Sauerländer Landschaft zu erkunden ohne schweißgebadet am Arbeitsplatz, in der Schule oder beim Ehrenamt anzukommen, die anderen bevorzugen die Anstrengung um den Kopf von Stress und Arbeit freizubekommen. Das Fahrradfahren gesund ist, dürfte jedem von uns klar sein. Das Immunsystem wird dabei auf verschiedenste Weisen gestärkt und nebenbei die Umwelt und der Geldbeutel geschont. Da liegt die Teilnahme an der Aktion „Mit Rad zur Tat“ sehr nahe, oder? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwarten auch in diesem Jahr wieder Sonderaktionen und attraktive Gewinne bei der Hauptverlosung am Ende des Jahres. Neue Sponsoren hinzugewonnen

In diesem Jahr konnten zwei neue Sponsoren hinzugewonnen werden.

Neben der AOK NordWest, der BARMER, dem BIKE-CENTER Feldmann und dem EBike Store Schröder wird die Aktion nun auch von Fahrrad Neumann und der Bike Therapy Mountainbikeschule unterstützt. Vor allem mit Björn Karin von der Bike Therapy Mountainbikeschule soll die Aktion breiter aufgestellt und dabei um den wichtigen Aspekt der Fahrsicherheit ergänzt werden.

Neues Anmeldeverfahren

in diesem Jahr hat sich das Anmeldeverfahren leicht geändert: Statt der bekannten Anmeldekarte ist nun eine Online-Anmeldung über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon möglich.

Und so einfach geht’s:

Schritt 1: Über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon anmelden!

Schritt 2: Teilnahmekarte bei den Sponsoren, der BWT oder im Briloner Rathaus mitnehmen!

Schritt 3: Losradeln und attraktive Preise gewinnen!

Bei Fragen und Problemen rund um die Aktion und das neue Anmeldeverfahren steht Ihnen Frau Hillebrand ([email protected] oder 02961 794-139) zur Verfügung.

„Mit Rad zur Kita“

Nachdem „Mit Rad zur Kita“ schon im letzten Jahr sehr erfolgreich angekommen ist, startet die Aktion ebenfalls am 11.04.2022 in die zweite Runde. 17 von insgesamt 20 Kindergärten in Brilon und den Dörfern nehmen teil und freuen sich, dadurch die Bewegung und Gesundheit der Kinder fördern zu können.

Ihr Kind fährt selbst mit dem Fahrrad, Laufrad, Roller o.ä. zum Kindergarten? Dann nehmen Sie sich zu Beginn der Aktion eine Stempelkarte, die in den teilnehmenden Kindergärten erhältlich ist, mit. Diese Karte wird von den Erzieherinnen und Erziehern nach jeder Fahrt abgestempelt, sodass ihr Kind diese Karte mit Stolz Freunden und Verwandten präsentieren kann. Ebenso berechtigt die Stempelkarte zur Teilnahme an den verschiedenen Aktionen der Organisatoren und Sponsoren.

Und die Eltern?

Alle Eltern die Ihre Kinder als Begleitperson oder mit Anhänger bzw. Kindersitz vom 11.04. bis 31.10.2022 in den Kindergarten bringen, können an der Aktion „Mit Rad zur Tat“ teilnehmen. Das ist unabhängig vom Kindergarten! Die Anmeldung erfolgt wie für alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon. Teilnahmekarten erhalten Sie in diesem Fall auch in den teilnehmenden Kindergärten.

Quelle: QUELLE: ÖFFENTLICHKEITSARBEIT STADT BRILON

(Bildunterschrift: Die Sponsoren der Aktion „Mit Rad zur Tat/Kita“ mit Bürgermeister Dr. Christof Bartsch)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon