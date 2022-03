MÜNCHEN – WIR KOMMEN!

Lufthansa hat die beliebte Linienverbindung wieder aufgenommen

brilon-totallokal: Alle Geschäftsreisenden und Privatkunden können sich freuen: Am vergangenen Sonntag hat die Lufthansa wie angekündigt die beliebte Linienverbindung vom Flughafen Paderborn/Lippstadt nach München wieder aufgenommen. Die erste Maschine landete pünktlich um 19.55 Uhr am Heimathafen und flog um 20.30 Uhr zurück in die bayerische Metropole, die auch als weltweites Drehkreuz sehr interessant ist.

Bis Ende April fliegt die Lufthansa nahezu täglich am Abend in beide Richtungen. Ab Mai 2022 kommt eine zweite Verbindung am Vormittag hinzu: Los geht es dann um 7.50 Uhr ab München mit Ankunft um 8.50 Uhr in Paderborn. Vom Heimathafen startet die frühe Maschine um 9.25 Uhr, die Landung in München ist für 10.30 Uhr terminiert. Die Flüge können online und in allen Reisebüros gebucht werden.

Quelle: Matthias Hack, Leiter Unternehmenskommunikation, Airport Paderborn

Zum Foto: Flugkapitän Andreas Leyerer (links), Crew-Mitglieder (Mitte), Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser (rechts)

