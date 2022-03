Zeit zum Durchatmen, Zeit für die Seele -Zeit für dich!

SinnZeit Willingen: Expertise und Leidenschaft für ein gutes, gesundes Leben

brilon-totallokal: Willingen: Die Natur mit allen Sinnen erleben: Schritt für Schritt eintauchen in die grüne Umgebung und sich mit ihr verbunden fühlen, das Gefühl „hier bin ich richtig“. Diese positive Wirkung auf Körper, Geist und Seele machen sich fünf Willinger SinnZEIT-Experten zunutze. Sie kombinieren, was die Natur bereitstellt mit der Kompetenz ihrer jeweiligen Fachgebiete – und passen damit perfekt ins „neue“ Willingen.

Intuitive Erkenntnis: „Hier bin ich richtig!“

Die Natur ist Leben, gibt den Rahmen und ist Kulisse für allerlei Aktivitäten, Erholungsraum für Sportler, Aktive und Entspannungssuchende – und sie ist Sinnstifter. Menschen brauchen die Natur. Nicht nur zum Überleben, sondern auch für ein sinnerfülltes und gutes Leben. Davon sind die SinnZEIT-Gründer zutiefst überzeugt.

Innere Balance und neue Perspektiven

Die SinnZEIT Experten helfen dabei, neue Kraft zu schöpfen, geben Inspiration und verhelfen zu neuen Perspektiven. Dabei nutzen sie das, was Willingen und das Upland ausmacht. Das gesunde Heilklima, erlebnisreiche Wander- und Radwege, die mitten hinein führen in die jetzt erwachende Natur, zu imposanten Aussichtspunkten und oftmals zu ganz besonderen Kraftorten.

Coaches, Trainer, Therapeuten

Margit Heuser ist Systemische Aufstellerin, Hypnotiseurin und Mal-Therapeutin mit umfangreicher Tourismuserfahrung. Von ihrem Hotel aus geht sie am liebsten auf direktem Weg in den Wald. Hilft in Lebenskrisen. Auf der „grünen Couch“ führt sie Gäste Schritt für Schritt zu Antworten und individuellen Lösungen. Denn diese liegen in jedem selbst. Das Coaching und die Natur unterstützen dabei, sie sichtbar zu machen.

Andreas Kenk ist Diplom Psychologe und begleitet seine Gäste auf dem Weg zu neuen Lebensperspektiven. Seit vielen Jahren arbeitet er mit Teams und Gruppen, coacht Führungskräfte und hilft dabei, persönliche Stress-Situationen zu meistern. Er ist davon überzeugt, dass Aktivität und das Erleben der Natur die mentale Fitness bei seinen Coachings wirkungsvoll unterstützt. Sie hilft dabei, zu entspannen und Distanz zum eigenen Leben zu gewinnen.

Susanne Müller ist ausgebildete Entspannungs- und Meditationsleiterin. Die Stille und Dunkelheit des Christinenstollens unterstützen ihre Entspannungsübungen außerordentlich. Die Reise in die Tiefen des Schieferbergs lindert nervöse Unruhe, allgemeines Unwohlsein,

Leistungsdruck und Schlafstörungen. Das Mikroklima des Bergwerks ist arm an Staubpartikeln, Krankheitserregern und allergieauslösenden Pollen. Die kühle, klare Luft kann sich heilsam auswirken bei Allergien sowie Atemwegserkrankungen.

Waldbademeisterin und Qigong-Trainerin Gisela Biedermann ist überzeugt: Es gibt Orte in der Natur, die die Menschen berühren, emotional, geistig und spirituell. Die Orte achtsam wahrzunehmen ist „Medizin“ ohne Nebenwirkungen. Wissenschaftliche Untersuchungen unterstützen ihre These. Natur wirkt wie ein Beruhigungsmittel – wenn man ihr achtsam begegnet. Sie beruhigt das Stressempfinden und hat eine stimmungsaufhellende, antidepressive Wirkung. Dies kann sich positiv auf den gesamten Körper auswirken vom Blutdruck bis hin zur Immunabwehr. Mit leichten Qigong-Übungen unterstützt sie diese Wirkung.

Grit Möttig ist ausgebildete ShenDo Shiatsu Praktikerin und Yurashi-Therapeutin. Beides individuell kombiniert, wirkt sanft aber intensiv auf die Beweglichkeit des Körpers und fördert den Fluss der Lebensenergie. Die Behandlungen lösen Verspannungen und wirken

vitalisierend. Gerade im Urlaub, abseits vom Alltag, entfaltet sich die wohltuende Wirkung, um später die Aktivität in der Natur noch besser genießen zu können.

Das „neue“ Willingen: aktiv, spirituell, gesund

SinnZeit Willingen passt perfekt zum „neuen“ Willingen. Ohne den extremen Partytourismus, aber mit viel gut gelaunter Geselligkeit, Erlebnis- und Genussgastronomie, Freizeitattraktionen und hochwertigen Aktiv- und Sportangeboten, der Herzlichkeit und Professionalität der Gastgeber und spirituellen Angeboten wie das SPRING Festival, Upländer Besinnungsweg und den Willinger Seelenorten. Zu den SinnZEIT-Angeboten gehören meditative Entspannung im Bergwerk, wohltuendes Waldbaden oder kreative Malkurse, spezielle Coachings und vieles mehr.

Infos unter www.willingen.de

Fotocredits: Tourist-Information Willingen

Quelle: Tourist-Information Willingen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon