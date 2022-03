Zu Besuch in Winnyzja in der Urkaine – Vortrag von Norbert Ellermann am 7. April 2022 im Burgsaal der Wewelsburg

Zu Besuch in Winnyzja in der Ukraine. Eine nicht wiederholbare Suche nach Spuren deutsch-ukrainischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg

Vortrag von Norbert Ellermann am Donnerstag, den 7. April um 19 Uhr im Burgsaal der Wewelsburg

Kreis Paderborn: Norbert Ellermann besuchte als pädagogischer Mitarbeiter der Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg, einer Abteilung des Kreismuseums Wewelsburg, im Oktober 2019 für ein paar Tage Winnyzja in der Ukraine. Er war in der ungefähr 266 km südwestlich von Kiew gelegenen Stadt im Rahmen eines deutsch-ukrainischen Ausstellungsprojektes zu sowjetischen Kriegsgefangenen sowie internationalen Fachkräfteaustausches. In Winnyzja gab es während des Zweiten Weltkrieges mehrere Lager für Gefangene des NS-Systems sowie acht Kilometer nördlich das so genannte Führerhauptquartier „Werwolf“. Am Donnerstag, den 7. April gibt Norbert Ellermann in einem illustrierten Vortrag seine persönlichen Reiseeindrücke zu den Menschen bzw. Situationen wieder, die er in der Ukraine kennenlernte bzw. erlebte. In der Veranstaltung wird es auch Anmerkungen zur Geschichte und Gegenwart der Ukraine geben. Beginn ist um 19 Uhr im Burgsaal der Wewelsburg.

Das Honorar für den Vortrag wird für Hilfsmaßnahmen für die Ukraine gespendet. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden gehen an das neu gegründete Hilfsnetzwerk, welches Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine unterstützen will.

Foto: Am 7. April referiert Norbert Ellermann zum Thema „Zu Besuch in Winnyzja in der Ukraine. Eine nicht wiederholbare Suche nach Spuren deutsch-ukrainischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg".

