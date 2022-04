110 Jahre TuS Madfeld 1912 e.V.

Kein Aprilscherz – am 1. April 1912 trat die begründende Satzung des Madfelder Sportvereins unter dem damaligen Vorsitzenden Josef Stein in Kraft.

brilon-totallokal: Madfeld. Kein Aprilscherz – am 1. April 1912 trat die begründende Satzung des Madfelder Sportvereins unter dem damaligen Vorsitzenden Josef Stein in Kraft. Zunächst wurde im Vereinslokal Pickert ausschließlich geturnt, erst ab 1922 sind Fußballaktivitäten verzeichnet. Passend zum Jubiläum ist die Ausgangssituation in der Kreisliga B des HSK Ost sehr vielversprechend. Als Spielgemeinschaft mit dem SV Rot-Weiß Bleiwäsche kämpft die erste Mannschaft derzeit um die Tabellenführung gegen die Konkurrenten aus Erlinghausen und Oberschledorn.

Der Madfelder Turn- und Sportverein bietet natürlich weit mehr als Fußball. Mit der Einweihung der Sporthalle im Jahr 1996 formierte sich eine große Breitensportabteilung, wodurch die Mitgliederzahl erheblich erhöht werden konnte, auf aktuell mehr als 600 sportbegeisterte Männer, Frauen und Kinder. Sie können ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Ballsport, Turnen, Fitness und Radsport nutzen. Somit ist für sportliche Abwechslung gesorgt.

Um weiterhin ein attraktiver Verein für Madfeld und Umgebung zu bleiben, werden gerade wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Der Sportplatz wurde mit der Unterstützung der Stadt Brilon umfangreich saniert, zudem wird das seit den 1970er-Jahren bestehende Mannschaftsheim modernisiert und parallel entsteht auf dem Gelände ein Bike-Park für Jung und Alt.

Im Vorstand wurde bereits erfolgreich der Generationenwechsel vollzogen. Die langjährigen Akteure Stefan Decker-Hibbel und Reinhard Schulte wurden von einem jungen Team rund um den ersten Vorsitzenden Christoph Jostmeier abgelöst, das nun die Geschicke des traditionsreichen Vereins in eine hoffentlich weiterhin erfolgreiche Zukunft leitet.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause soll an Pfingsten wieder das Sportfest stattfinden. In diesem Rahmen sind auch Feierlichkeiten zum Jubiläum geplant. Den Höhepunkt des Festes markiert die große Sportlerparty mit Liveband am Sonntagabend. Weitere Informationen werden über die Presse sowie auf www.tus-madfeld.de und den Social-Media-Kanälen des Vereins bekannt-gegeben.

Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Besucher und auf die nächsten 110 Jahre Sport im Ort!

