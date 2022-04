Coffee to help Aktion: youngcaritas Brilon sammelt 550 Euro für die Ukraine-Hilfe

„Unsere Einladung auf eine Tasse Kaffee oder Tee und eine Waffel wurde super angenommen“

Willingen / Brilon. Helfen kann mitunter sehr einfach sein: „Unsere Einladung auf eine Tasse Kaffee oder Tee und eine Waffel wurde super angenommen“, freut sich Nadine Gebauer, Koordinatorin youngcaritas Brilon. Bei der Coffee to help Aktion in Willingen vor dem AmbienTee wurde jetzt durch Kaffee- und Waffelverkauf insgesamt 550 Euro zugunsten der Ukraine-Hilfe eingenommen. „Konkret werden wir das Hilfswerk Caritas international mit 179 Euro unterstützen sowie mit 179 Euro die Tafel Waldeck / Korbach und mit 192 Euro die Caritas Warenkörbe im Altkreis Brilon, weil diese Akteure direkt den Kriegsopfern helfen“, sagt Nadine Gebauer. Gelingen konnte die Hilfsaktion so gut aufgrund der Kooperation mit AmbienTee, Göbel Hotels, Langen Kaffeerösterei und Tischlerei Boerger.

Bild: Coffee to help Ukraine: (v. l.) Christina Groß, Tatjana Dzalto, Angélique Stein, Lara Matthias und Claudia Steinmetz von der youngcaritas Brilon luden zum Kaffeetrinken für die Ukraine-Hilfe der Caritas-Warenkörbe und Tafeln ein. FOTO: YOUNGCARITAS BRILON / NADINE GEBAUER

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Caritasverband Brilon e.V.

